El Govern obre contactes amb ERC i els Comuns pels pressupostos sense descartar parlar amb altres formacions

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts que han mantingut unes primeres trobades "molt incipients" amb ERC i els Comuns sobre el projecte de pressupostos del 2025, tot i que no descarten tenir converses amb altres grups.

"Han començat les converses amb els socis prioritaris, ERC i els Comuns. Són converses inicials i haurem d'esperar a les pròximes setmanes a veure com es desenvolupen i quines són les propostes. L'objectiu és que Catalunya tingui pressupostos l'1 de gener del 2025", ha subratllat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

Tot això després que el Govern ha acordat aquest mateix dimarts fixar en 37.783 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per a l'any vinent, que suposa un augment del 12,8% respecte al 2023, l'últim any amb pressupostos aprovats.

Segons Paneque, la prioritat de l'executiu català és negociar els comptes amb ERC i els Comuns, que van permetre la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, i que van vincular el seu suport "al desplegament de polítiques concretes", ha apuntat.

"Estem absolutament convençuts que els grups i socis d'investidura voldran desplegar les polítiques que van voler marcar en els acords d'investidura. Tindran aquest component de responsabilitat", ha confiat la també consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Conscient que compten amb 42 diputats al Parlament, ha assegurat que s'hauran de "guanyar la confiança" d'ERC i els Comuns perquè els comptes tirin endavant i vegin la llum l'1 de gener del 2025.

FINANÇAMENT

Per contra, en la negociació sobre un finançament singular per a Catalunya, Paneque ha assegurat que no disposen de terminis temporals fixats en el calendari.

"La prioritat del Govern són els pressupostos. Això no treu que hi hagi aquesta línia de negociació per a la millora del finançament, però no la podem acotar en el temps ni en cap calendari", ha resolt.