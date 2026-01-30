El Govern obre aquest diumenge el termini per a la DUN 2026 amb un volum d'ajuts de 320 milions

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat obrirà aquest diumenge el període per presentar la declaració agrària (DUN) 2026, amb la previsió de rebre més de 250.000 sol·licituds i gestionar un volum d'ajuts d'uns 320 milions d'euros, informa en un comunicat aquest divendres.
Del total de fons previstos, 250 milions d'euros corresponen a ajuts directes de la política agrària comuna (PAC), mentre que els 70 milions restants estan vinculats als ajuts del contracte global d'explotació (CGE).
El període de presentació s'estendrà fins al 31 de desembre, tot i que per a aquells que sol·licitin ajuts de la PAC el termini serà més breu: de l'1 de febrer al 30 d'abril del 2026, amb possibilitat de fer modificacions fins al 31 de maig.
Per la seva banda, el termini per al 'Programa de reestructuració i reconversió de la vinya' finalitzarà el 15 d'abril.
Com a principal novetat d'aquesta campanya, el Govern engega el 'Projecte d'acompanyament al relleu agrari per a joves', un model d'atenció personalitzada que assigna un referent tècnic a cada jove que s'incorpori al sector, per assegurar la viabilitat dels nous projectes.