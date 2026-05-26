El Govern obre una altra convocatòria del Pla de Barris de 200 milions

Paneque destaca les inversions en "justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana"
BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -
El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts la segona convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros per a la rehabilitació de barris de 20 municipis de Catalunya, i la dotació dels quals és ampliable en funció dels projectes presentats i, especialment, per l'augment de recursos després de l'aprovació dels pressupostos catalans del 2026 al Parlament, previsiblement al juliol.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que es connecten amb aquesta política pública "tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana".
El Pla de Barris busca la millora de zones amb rendes baixes, dèficit d'equipaments, problemes d'habitatge o exposició a riscos ambientals, i els ajuntaments poden presentar els seus projectes perquè aquestes millores siguin cofinançades per la Generalitat a través del Pla de Barris.
El Govern ha aprovat que aquesta segona convocatòria sigui del mateix import que la primera (200 milions), però ampliable "com a mínim fins a 300 en les pròximes setmanes".
En la negociació pressupostària del mes de febrer van pactar amb els Comuns ampliar a 400 milions la dotació el 2026, i en la negociació del maig van pactar que aquesta ampliació es mantingués el 2027 i el 2028.
"El que busquem són barris i pobles on els nostres conciutadans puguin viure millor. És una política de les que fa que la gent palpi les conseqüències i les transformacions de les polítiques públiques. Que vegin un impacte positiu en la seva vida real", ha resumit la consellera.