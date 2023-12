El Govern obre ajuts a la fruita seca, de pinyol, llavor i cítrics pel clima i Ucraïna

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha convocat ajuts a la fruita de pinyol i llavor, cítrics i fruita seca per "compensar pèrdues" derivades d'adversitats climatològiques i de la guerra d'Ucraïna.

En un comunicat d'aquest dimarts, ha xifrat en 17,4 milions d'euros els recursos que destinarà a la mesura, complementaris als ajuts del Ministeri d'Agricultura.

L'ajut de la Conselleria "no pot ser superior" als 92 euros per hectàrea per a l'ametller, pistatxer, noguera, castanyer i garrofera; als 184 per a l'avellaner, i als 275 per al fruiter de pinyol, llavor i cítrics.