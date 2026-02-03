Publicat 03/02/2026 16:21

El Govern obre 38 places per a la restauració i conservació de la natura en parcs naturals

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque
EUROPA PRESS

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autoritzat l'ampliació de la plantilla de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat per crear 38 places per a la restauració i conservació de la natura als parcs naturals, informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.

L'objectiu és "continuar avançant" en aquest àmbit i les places, majoritàriament per a ambientòlegs, es destinaran a la xarxa de parcs naturals gestionats per la Generalitat.

La voluntat és reforçar la capacitat tècnica per donar una "resposta efectiva" als compromisos europeus i internacionals de conservació i donar una estabilitat més gran a les plantilles que treballen als parcs naturals.

Contador

Contingut patrocinat