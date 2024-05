El Govern nomenarà un representant de l'Agència de Cooperació al Desenvolupament a Palestina

Serret defensa que Acció ha decidit "congelar" accions d'assessorament comercial a Israel



BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, ha anunciat que el Govern crearà en les properes setmanes la figura del representant de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a Palestina per "reforçar encara més tot el suport, l'acompanyament a la cooperació, a l'ajuda humanitària, a la defensa dels drets humans" a Palestina.

En declaracions aquest dilluns, ha assegurat que ha pres aquesta decisió arran de "la matança que hi ha hagut en el campament de desplaçats a Rafah" aquest dilluns per part d'Israel, cosa que la consellera ha descrit com una vulneració del dret internacional humanitari.

La consellera ha afirmat que Israel "ha creuat totes les línies vermelles" amb aquest atac, i ha celebrat que hi hagi cada vegada més Estats que reconeguin l'Estat palestí, com han fet recentment Espanya, Irlanda i Noruega.

"Era una zona que suposadament havia de ser segura. És injustificable que ni zones que haurien de ser segures ho puguin ser", ha sostingut la consellera, que ha demanat que hi hagi una reacció per part de la comunitat internacional, que hi hagi un alto el foc de forma immediata i permanent, que s'alliberin els ostatges i es frenin els atacs indiscriminats contra la població civil.

Ha recolzat les investigacions que s'estan fent per "aclarir totes les violacions de drets humans i que no quedi cap impune, ni les que hagi pogut causar el Govern d'Israel, ni les de Hamas".

XARXA DE REPRESENTANTS

Serret ha explicat que la figura del representant de l'ACCD a Palestina formarà part d'una xarxa de representants que té la Generalitat al Marroc i Moçambic, i que "aviat estarà també a Colòmbia".

Ha detallat que aquest representant suposarà la presència sobre el terreny de l'ACCD i acompanyarà "tots aquells projectes que s'estiguin desenvolupant des de diferents organitzacions i entitats catalanes" a Palestina.

Preguntada per si el Govern s'ha plantejat suspendre i trencar relacions amb Israel, ha respost que des d'Acció, l'Agència de la Competitivitat de l'Empresa del Govern, s'ha decidit "congelar el que han estat les accions, tant de missions comercials, de presència i d'assessorament a mínims per a les necessitats que puguin tenir les empreses catalanes in situ".

SELECCIÓ DEL CÀRREC

"El que tenim claríssim és que el que volem precisament és, amb aquest representant en l'ACCD, reforçar la presència del Govern donant suport a la població palestina", ha destacat, i ha afegit que quan hi hagi les condicions es farà el concurs per seleccionar la persona que ocuparà aquest càrrec.

També ha insistit que és "prioritari i urgent que hi hagi un alto el foc" perquè el representant pugui estar sobre el terreny.