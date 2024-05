El Govern nomenarà un representant de l'Agència de Cooperació al Desenvolupament a Palestina

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, ha anunciat que el Govern crearà la figura del representant de l'Agència de Cooperació al Desenvolupament a Palestina per "reforçar encara més tot el suport, l'acompanyament a la cooperació, a l'ajuda humanitària, a la defensa dels drets humans" a Palestina.

En unes declaracions aquest dilluns, ha assegurat que ha pres la decisió arran de "la matança que hi ha hagut al campament de desplaçats a Rafah" aquest dilluns per part d'Israel, cosa que la consellera ha descrit com una vulneració del dret internacional humanitari.

La consellera ha afirmat que Israel "ha creuat totes les línies vermelles" amb aquest atac, i ha celebrat que hi hagi cada vegada més estats que reconeguin l'Estat palestí, com han fet recentment Espanya, Irlanda i Noruega.