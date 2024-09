El Govern nomena Soledad Núñez nova sotsgovernadora del Banc d'Espanya

MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha decidit nomenar, a proposta del governador del Banc d'Espanya, l'economista Soledad Núñez com a nova sotsgovernadora de la institució, després d'ocupar des del 2018 un lloc en el Consell de Govern i de la Comissió Executiva de l'organisme, segons han confirmat fonts coneixedores a Europa Press.

Soledad Núñez Ramos és llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense i doctora en Economia per la Universitat de Minnesota (Estats Units) i ha treballat com a economista al Banc d'Espanya durant més de 20 anys.

També ha exercit al llarg de la seva carrera tasques vinculades amb la política, ja que va ocupar el càrrec de directora general de Política Econòmica de l'Oficina Econòmica de Presidència del Govern central entre maig del 2004 i febrer del 2005, durant el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriorment, va ocupar el càrrec de directora general del Tresor i Política Financera fins a finals del 2011.

També va ser membre extern del Comitè del Sistema Target 2 del BCE entre 2012 i 2015, any en el qual va ser nomenada consellera de Banco Madrid.

L'any 2012, el PSOE va proposar al PP --aleshores al Govern central-- el nom de Soledad Núñez per al lloc de sotsgovernadora del Banc d'Espanya, durant el mandat de Luis María Linde.

No obstant això, els populars no veien bé aquest nomenament per la seva vinculació amb l'anterior executiu i es va elegir Fernando Restoy Lozano per ocupar el lloc, qui era vicepresident de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).