El Govern nomena Olympia Bover com a nova presidenta del Consell Català d'Estadística

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El Consell Executiu d'aquest dimarts ha nomenat l'economista Olympia Bover com a nova presidenta del Consell Català d'Estadística de la Generalitat, un òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament de l'Idescat, ha informat el Govern en un comunicat.
Bover (Barcelona, 1958), és doctora en Economia per la London School of Economics, i té formació en Econometria i Economia Matemàtica, ha estat investigadora del Centre d'Estudis Monetaris i Financers (CEMFI) i economista del Banc d'Espanya, institució en què ha ocupat diferents càrrecs.
S'ha especialitzat en la recerca del mercat de l'habitatge i de treball, les finances domèstiques i comportaments de consum, i ha aportat noves metodologies en econometria sobre l'anàlisi d'aquestes dades.