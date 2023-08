El Govern nomena noves direccions generals d'Agents Rurals i Coordinació de Policies Locals

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha nomenat aquest dimarts Marc Costa com a nou director de Coordinació de Policies Locals i Elisenda Pérez com a directora general d'Agents Rurals en substitució de Costa.

Costa és llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració i està especialitzat en polítiques públiques de seguretat, ha informat el Govern aquest dimarts en un comunicat.

El nou director de Coordinació de Policies Locals ha treballat com a instructor a l'Escola de Policia de Catalunya i des de 2017 fins a aquest dimarts ha ocupat la direcció general d'Agents Rurals.

Per la seva banda, Pérez és tècnica superior en Administració i Finances i acumula experiència en l'administració pública en diferents institucions com els ajuntaments de Calonge i Sant Antoni --on ha estat regidora de 2011 a 2021--, Palafrugell i Palamós (Girona).

Amb el seu nou càrrec, Pérez, que ha estat senadora al Senat per ERC des de 2016 fins al 2023, serà la responsable de coordinar les estratègies i els plans d'actuació del cos d'Agents Rurals.