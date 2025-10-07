El Govern nomena Aran Mayola nou delegat de la Generalitat a Mèxic i l'Amèrica Central

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat en la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts nomenar el politòleg Aran Mayola com a nou delegat de la Generalitat a Mèxic i l'Amèrica Central, per un mandat prorrogable de 4 anys.
Segons ha explicat la consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, tindrà l'encàrrec de promoure les relacions econòmiques i socials amb Mèxic, i ha destacat el seu coneixement de la zona "de més de 10 anys" i la seva experiència en l'àmbit internacional.
Mayola és llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té un màster en Política Global per la London School of Economics (LSE), i ha treballat en l'àmbit de les relacions internacionals i el seu abordatge multilateral, en els últims anys des de l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC) a Mèxic.