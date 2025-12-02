El Govern no preveu "cap tipus d'incidència" pel trasllat de The District a Madrid

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, no preveu "cap tipus d'incidència" en les polítiques d'habitatge del Govern per l'anunci de The District de traslladar la cinquena edició del saló, que se celebrarà del 22 al 24 de setembre del 2026, a Madrid, després de quatre anys a Fira de Barcelona.
En una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu ha descartat valorar la decisió, però ha dit que l'executiu està "absolutament convençut" de les seves polítiques d'habitatge i de les polítiques d'intervenció del mercat per aconseguir un parc de lloguer "possible, assequible i raonable".
"És una decisió que han pres els organitzadors de la fira The District. S'acaba un període o un cicle de quatre anys, d'acord amb el que ha informat Fira. I, per tant, res més a dir sobre aquesta qüestió. És una decisió que han pres, per tant, des del Govern la respectem", ha afegit.