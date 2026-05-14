El Govern no preveu una campanya específica d'Inspecció del Treball per la regularització

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari de Treball, Paco Ramos, ha explicat que Inspecció del Treball de Catalunya (ITC) no preveu engegar una campanya específica per respondre a les possibles demandes dels treballadors que s'incorporaran al mercat laboral a Catalunya amb la regularització extraordinària.
Ho ha dit aquest dijous a Barcelona en una roda de premsa per informar sobre el balanç d'actuacions del 2024 i els objectius de la institució d'aquest any, juntament amb la directora de l'ITC, Laura Freixas.
Ha explicat que, ara com ara, "les actuacions que es duran a terme entren dins la campanya planificada d'actuació d'ITC, que és analitzar els llocs de feina que estan en situació d'irregularitat i procedir a la seva regularització".
També ha detallat que, si s'analitza a futur que aquests llocs de feina en situació irregular són elevats, s'actuarà de manera coordinada amb Inspecció de Treball de l'Estat per atendre aquest increment de la irregularitat: "Però això ho anirem analitzant pas a pas", ha defensat.
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
Preguntada per la sentència del Tribunal Suprem que limita l'accés dels inspectors als centres de treball, Freixas ha afirmat que no comparteixen la decisió judicial que "afecta directament" la tasca de l'entitat.
"Des d'Inspecció de Treball ho hem posat en coneixement al Gabinet Jurídic de la Generalitat, que està actuant en coordinació amb l'Advocacia de l'Estat, per decidir les actuacions conjuntes", ha explicat, i ha assegurat que ITC continuarà exercint la seva funció pública inspectora.