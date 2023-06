El Govern no dona suport a abaixar l'edat penal i avisa Albiol (PP) que no es legisla a "cop de titular"

Condemna una nova agressió sexual que va passar dissabte a la tarda a Badalona (Barcelona)



BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha assegurat que l'executiu català no és partidari d'abaixar l'edat penal davant els casos de violacions comeses per menors d'edat i ha demanat al futur alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), que no es pot "legislar a cop de titular", després de demanar modificar la llei del menor.

Ho ha dit aquest dimarts en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, quan ha estat preguntada per la proposta d'Albiol, que vol demanar al Congrés modificar la llei del menor i abaixar l'edat penal després de l'agressió sexual ocorreguda dissabte a la tarda a Badalona (Barcelona) en la qual víctima i agressors són menors d'edat.

La portaveu ha condemnat "la bestialitat dels fets" i ha convingut que no poden quedar impunes, tot i que els presumptes autors siguin menors d'edat.

"Hi ha d'haver una assumpció de responsabilitat que no passa per endurir les peses, sinó per la reinserció; perquè no ho tornin a fer mai més", ha afegit Plaja.

ERROR DEL SISTEMA

També ha demanat "no posar el focus en una ciutat concreta sinó en un fenomen general" i ha assegurat que un sol cas de violació d'aquest tipus és la mostra que el sistema ha fallat, segons ella.

Finalment, ha posat en valor l'educació sexual, els tallers d'educació afectivosexual i programes com el Coeduca't impulsat pel Govern.