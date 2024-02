El Govern no descarta el suport "de més de tres grups parlamentaris" als pressupostos

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat aquest dimarts que l'executiu català no descarta poder aconseguir "el suport de més de tres grups parlamentaris" als pressupostos, després d'haver arribat a un acord amb el PSC.

"Estem segurs que, d'aquí a pocs dies, acabarem de segellar la majoria necessària i no descartem que puguem aconseguir el suport de més de tres grups parlamentaris", ha afirmat Plaja en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.

Ha detallat que en els pròxims dies "s'intensificaran" els contactes per assolir la majoria parlamentària necessària per aprovar els comptes --ERC i el PSC sumen 66 dels 68 vots necessaris per aprovar els pressupostos--.