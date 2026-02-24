El Govern "no contempla cap altre escenari" que aprovar els pressupostos, malgrat la posició d'ERC

Paneque manté la mà estesa i diu que hi ha coses que "no poden ser d'un dia per l'altre"
BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Govern "no contempla cap altre escenari" que el d'aconseguir aprovar els pressupostos al Parlament, malgrat no tenir l'aval d'ERC als nous comptes.
En una roda de premsa després del Consell Executiu, ha dit que el Govern els aprovarà en una reunió extraordinària aquest divendres i que ho farà amb la consciència que Catalunya no pot continuar esperant i en compliment de les responsabilitats que tenen: "El Govern interpreta que s'ha acabat el temps".
"Ho dèiem fa dies i ho continuem dient ara, no contemplem cap altre escenari que no sigui que Catalunya tingui uns pressupostos per al 2026. És l'únic escenari que contemplem. Els volem aquest primer trimestre del 2026, però no és que ho vulgui el Govern, és que Catalunya els necessita", ha expressat.
RECAPTACIÓ DE L'IRPF
Paneque ha dit que mantenen la "mà estesa" a ERC per tancar un acord, i ha assegurat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès amb el compliment dels acords d'investidura, també la recaptació per part de la Generalitat de l'IRPF, i que així s'ha demostrat en altres carpetes.
"Tenen la trajectòria d'aquest any i mig de compliment d'acords importantíssims i d'acords que han costat la seva feina i esforç i continuarem treballant i posant el mateix esforç per complir la resta d'acords", ha defensat.
Ha mantingut que els canals amb els republicans continuen oberts, i que es continua treballant amb ERC en altres àmbits, però que hi ha coses que "no poden ser d'un dia per l'altre", com el reforç de personal de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).