El Govern no confirma la trucada Puigdemont-Illa: "Forma part de les converses privades"

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, la consellera Sílvia Paneque, no ha confirmat ni desmentit que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont telefonés al president Salvador Illa el 8 d'agost després del ple d'investidura, el mateix dia que va ser a Barcelona: "Forma part de les converses privades del president".

"Per tant, des del Govern i com a portaveu del Govern no li puc confirmar ni desmentir" que es produís aquesta trucada, ha respost en una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu.

Sobre si hi haurà futures trucades amb Puigdemont, ha contestat que els grups parlamentaris són els qui determinen els canals de comunicació amb els seus representants parlamentaris i orgànics, i estan "en espera" que Junts ho faci.