El Govern de Netanyahu justifica el veto a l'alcalde de Barcelona: "Boicotejar a Israel té conseqüències"

MADRID 22 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern israelià ha defensat aquest divendres la seva decisió de denegar l'entrada a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, qui anava a realitzar una visita a Jerusalem i a Cisjordània, esgrimint que la decisió de boicotejar a l'Estat hebreu adoptada per l'Ajuntament de la Ciutat Comtal "té conseqüències".
Collboni ha anul·lat en l'últim moment la visita que anava a realitzar a Orient Pròxim, durant la qual entre altres coses anava a inaugurar el carrer Barcelona a Jerusalem i reunir-se amb el primer ministre palestí a Ramala, després que Israel li hagi denegat el permís d'entrada al país.
"La decisió de l'Ajuntament de Barcelona de boicotejar a l'Estat d'Israel té conseqüències", han traslladat fonts diplomàtiques israelianes a Europa Press, en referència a la decisió adoptada el passat mes de juny pel consell municipal barceloní de trencar relacions amb el Govern israelià i l'acord d'amistat amb la ciutat de Tel Aviv en resposta als atacs israelians "contra la població civil palestina".
"El Govern d'Israel considera aquesta mesura una manifestació d'una política hostil i incitadora contra Israel i els seus ciutadans de manera sistemàtica, i per això ha decidit denegar l'entrada de l'alcalde al país", han justificat les fonts.
"No és acceptable que qui actua per boicotejar a Israel i trencar vincles amb ell pugui ser considerat un convidat benvingut", han recalcat des de l'Executiu que encapçala Benjamin Netanyahu.
Per la seva banda, Collboni ha denunciat en xarxes socials que "el Govern israelià busca aïllar al poble palestí i ocultar al món les constants violacions dels Drets Humans que sofreixen".
Després de conèixer que no podrà viatjar a Israel, ha deixat clar que "aquest veto" reforçarà la seva "determinació" de seguir treballant "incansablement per la pau, la justícia i el reconeixement dels drets del poble palestí".