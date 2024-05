El Govern nega una "motivació electoral" en la millora de les condicions dels mestres i els funcionaris de presons

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha negat que hi hagi una "motivació electoral" en la ratificació aquest dimarts de l'acord d'Educació per recuperar sexennis i reduir la jornada a les persones de més de 55 anys, i el que s'ha pactat amb els sindicats de presons per a un nou model organitzatiu i de condicions de treball 2024-2027.

"Cap tipus de motivació electoral. L'aprovat és d'acord a la llei", ha sostingut en la roda de premsa posterior al Consell Executiu després de preguntar-li sobre aquest tema.

Malgrat tot, ha afegit que els hauria agradat fer-ho amb l'aprovació d'un projecte de pressupostos del 2024 que, finalment, no va tirar endavant: "Som a prop d'unes eleccions, però el Govern ha de continuar governant", ha puntualitzat.