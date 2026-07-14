El Govern multiplicarà la inversió en el transport públic a la Conca de Barberà (Tarragona)

TARRAGONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà (Tarragona) han presentat l'estudi per millorar el transport públic a la comarca, que passarà d'una inversió anual de 412.000 euros a 1,45 milions d'euros, informa el departament en un comunicat aquest dimarts.
La principal actuació prevista és l'inici d'un nou servei de Bus Exprés entre Montblanc, Valls i Tarragona, que circularà per l'A-27 i "permetrà millorar notablement" el temps de viatge.
A més, el document contempla una "millora substancial" de la línia Reus-Montblanc, que passarà de 6 a 14 expedicions diàries, i assenyala la possibilitat d'augmentar la línia entre Santa Coloma de Queralt (Tarragona) i Igualada (Barcelona) i la que uneix Tarragona i Lleida.