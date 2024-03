El Govern multa a l'alcaldessa de Ripoll (Girona) amb 10.001 euros per declaracions discriminatòries

GIRONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha sancionat a l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, amb 10.001 euros per realitzar declaracions discriminatòries quan encara era regidora en una entrevista emesa el 2022 a 8TV, canal privat català que va deixar d'emetre l'octubre de 2023.

Orriols ha fet pública la resolució de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que depèn de la Conselleria, que l'ha multat per assegurar que "l'Islam és incompatible amb els valors d'Occident", ha dit en una anotació en 'X' recollida per Europa Press.

Ha criticat que el Govern liderat per Pere Aragonès hagi encès la maquinària per esborrar-la de la graella política, i s'ha reafirmat en les seves paraules: "L'Islam és incompatible amb els valors occidentals i ERC també", ha afegit.

"Pretenen pagar les copes menstruals amb repressió política", ha ironitzat Orriols, en referència a la iniciativa 'La meva regla, les meves regles', que distribueix productes menstruals gratuïts a les farmàcies de Catalunya.

Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que Orriols té 10 dies per presentar al·legacions.