El Govern multa Finalia Viajes per no retornar els diners d'un viatge de final de curs cancel·lat

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha multat l'empresa Finalia Viajes per no retornar els diners d'un viatge de final de curs cancel·lat per la pandèmia.

Així, li ha imposat una sanció de 70.001 euros i l'ha obligat a retornar un total de 19.667 euros a 46 consumidors afectats, informa el departament en un comunicat d'aquest dilluns.

El departament ha conclòs que l'empresa "va retenir indegudament" l'import abonat, després de rebre reclamacions i denúncies.