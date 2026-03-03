El Govern i Microsoft impulsen l'ús de la IA en la millora dels serveis públics

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
El Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, i Microsoft han renovat la seva col·laboració per impulsar la implementació de solucions digitals que millorin l'eficàcia i eficiència dels serveis públics, amb el focus en les solucions d'intel·ligència artificial (IA), la ciberseguretat i la governança de dades.
La col·laboració entre les dues entitats ha estat formalitzada aquest dimarts pel secretari de Telecomunicacions, Albert Tort, i el president de Microsoft Espanya, Paco Salcedo, en el Mobile World Congress (MWC) que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fins a dijous, explica la companyia en un comunicat.
L'acord, continua Microsoft, estableix les bases per identificar col·laboracions entre les dues entitats en matèria de transformació tecnològica, i inclou un compromís específic per explorar oportunitats de treball conjunt a l'àrea de capacitació digital.
Així, des del Govern i la companyia tecnològica estudiaran l'engegada d'iniciatives de formació en l'àmbit educatiu i un programa de capacitació de torn a la IA per als empleats públics de la Generalitat.
També col·laboraran en el desenvolupament i adopció de tecnologies digitals per a la promoció del català en l'entorn digital, en el marc del Pla nacional per a la llengua i les estratègies de digitalització de la Generalitat.