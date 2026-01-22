Govern i maquinistes negocien els termes de l'acord per restablir Rodalies

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern i els principals sindicats de maquinistes de Renfe negocien un acord per restablir la circulació de Rodalies a Catalunya després de més de 36 hores sense servei, arran de l'accident d'un tren a Gelida (Barcelona) que va deixar una víctima mortal i diversos ferits.
Així ho han apuntat fonts de l'executiu català, que afegeixen que els punts concrets de l'acord els explicaran en una roda de premsa el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després de la reunió celebrada a l'estació de Sants de Barcelona entre els sindicats, Adif, Renfe i el Govern.
De fet, aquesta trobada coincideix amb la reunió celebrada a la Conselleria de Territori, que ha comptat amb tots dos consellers i representants d'Adif, Renfe, els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i el Servei Català de Trànsit (SCT).