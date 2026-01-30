El Govern mantindrà parcialment l'aixecament de barreres de la C-32 pel tall de l'AP-7

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern mantindrà parcialment l'aixecament de les barreres de l'autopista C-32 per facilitar el trànsit de llarg recorregut amb motiu del tall de l'AP-7 en sentit sud entre Martorell i Vilafranca del Penedès (Barcelona), informa el Departament de Territori de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
A partir de les 00 hores de dissabte, la gratuïtat del peatge s'aplicarà exclusivament als peatges troncals de Vallcarca i Cubelles en direcció sud, mentre que la resta de barreres (Cubelles accés, Calafell accés, Cubelles troncal direcció nord i Vallcarca direcció nord) recuperaran el funcionament ordinari.
D'aquesta manera, la Generalitat "garanteix la mobilitat de llarg recorregut en sentit sud afectada per les obres de reparació de l'AP-7 com a conseqüència del despreniment d'un mur sobre l'R4 a Gelida (Barcelona).