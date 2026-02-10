El Govern manté "tota la voluntat d'arribar a acords" amb els docents en vaga

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dimarts que el Govern té "tota la voluntat d'arribar a acords" amb els representants dels professionals del sector educatiu que han convocat, per a aquest dimecres, una jornada de vaga a Catalunya.
"El Departament està en disposició permanent per resoldre problemes, per escoltar, per dialogar, per arribar a acords. Avui, demà i l'endemà de la vaga, sempre que siguin qüestions que tinguin un principi de realitat, que siguin possibles. El Govern explorarà i farà tots els esforços per atendre tot allò que sigui possible", ha dit en una roda de premsa després del Consell Executiu.
Ha traslladat el seu respecte a la vaga, ja que és un dret reconegut, i ha sostingut que l'executiu té el compromís de millorar els nivells d'aprenentatge com les matemàtiques o la llengua i d'"augmentar la qualitat educativa".