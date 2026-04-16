El Govern manté actiu el sistema de vigilància per a les aus a Catalunya

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura de la Generalitat manté actiu el programa de vigilància per a ocells de corral i salvatges amb l'objectiu de "detectar de manera precoç" la possible circulació del virus de la influença aviària i evitar-ne la propagació entre les explotacions, informa aquest dijous en un comunicat.
La mesura segueix l'anunci del Ministeri d'Agricultura d'aixecar, aquest 16 d'abril, la totalitat de les mesures de confinament per als ocells de corral a tot el territori després d'una avaluació favorable del risc, la qual cosa torna a permetre que totes les explotacions mantinguin els animals a l'aire lliure.
El Departament ha concretat que, malgrat la bona evolució de la malaltia, es mantindran actius tant els plans de vigilància per a l'aviram, que inclouen mostrejos periòdics en explotacions segons criteris de risc, com per a les aus salvatges, amb un sistema de vigilància passiva a través de la recerca d'animals morts o malalts.