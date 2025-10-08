El Govern lliga el suport de Podem per aprovar en el Congrés la Llei de Mobilitat Sostenible

MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Podem han aconseguit un acord sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona a canvi que la formació 'morada' recolzi la Llei de Mobilitat Sostenible aquest dimecres al Congrés.
El departament dirigit per Óscar Puente ha emès un comunicat en el qual s'ha compromès al fet que s'estableixi una via específica perquè el projecte s'avaluï amb caràcter vinculant sobre el seu grau d'ajust en emissions de gasos hivernacle, així com les determinacions recollides en la Llei de Mobilitat Sostenible per al transport en general i el transport aeri en particular.
També ha acordat sotmetre el projecte a un procés "especialment intens" d'informació pública i consultes amb els diferents organismes i administracions territorials per afavorir la participació i la transparència.
Així mateix, el Pla Director encarregat d'elaborar l'ampliació se sotmetrà a una Avaluació Ambiental Estratègica per analitzar si s'han tingut en compte totes les consideracions ambientals que permetran conciliar adequadament el desenvolupament de la infraestructura amb la protecció i conservació del medi ambient.
Finalment, l'ampliació de l'aeroport haurà de tenir la conformitat de la Comissió Europea en afectar un espai que forma part de la Xarxa Natura (La Ricarda).