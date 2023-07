El Govern licita transformar en '2+1' la C-55 de Manresa a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Territori del Govern ha licitat la redacció del projecte que concretarà tècnicament les obres per transformar en carretera '2+1' el tram de la C-55 entre Manresa i Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), segons un comunicat d'aquest dimecres.

Aquest projecte té una inversió prevista de 2,5 milions d'euros, la licitació té un import de 155.000 euros i un termini de sis mesos i actuarà al tram de 2,2 quilòmetres entre l'enllaç amb la C-25 a Manresa i l'enllaç d'accés al centre penitenciari Lledoners.

La via es convertirà en tres carrils de circulació, on el central s'alternarà en tots dos sentits per habilitar "trams d'avançament segurs".

El Govern també ha licitat la redacció del projecte de construcció d'un enllaç a Olesa de Montserrat (Barcelona) per un import de 202.000 euros i un termini de sis mesos, i pretén eliminar els girs a l'esquerra que donen accés al polígon industrial de Can Vinyals i "millorar el pas sobre el ferrocarril" d'accés al nord de la població.

Es preveu la construcció de dues rotondes a banda i banda de la C-55 i un vial que travessi la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que substitueixi el pas superior actual, una actuació valorada en 5,3 milions d'euros.

Les obres pretenen "afavorir la funcionalitat i la seguretat vial" de la C-55.