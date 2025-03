El Govern licita per 800.000 euros construir una rotonda entre la Fuliola i Penelles (Lleida)

LLEIDA 24 març (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha licitat per 800.000 euros les obres per a la construcció d'una rotonda a l'encreuament de la C-53 amb les carreteres LV-3028 i LV-3344, entre els municipis de la Fuliola i Penelles (Lleida), on actualment hi ha una rotonda partida.

Aquesta actuació, que es preveu que comenci aquesta tardor i tingui un termini d'execució de cinc mesos, permetrà millorar la seguretat i la canalització del trànsit en aquest encreuament i millorar l'accés al nucli de Castellserà, ha informat la Generalitat de Catalunya en un comunicat.

La nova rotonda tindrà 48 metres de diàmetre exterior i inclourà il·luminació, senyalització i altres elements de seguretat viària.