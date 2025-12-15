El Govern licita l'ampliació del projecte de cotxes autònoms entre Barcelona i Tarragona

TARRAGONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha anunciat aquest dilluns la publicació de la licitació del contracte de redacció dels treballs d'assistència tècnica associats a la redacció del pla director urbanístic (PDU) del nou Centre d'Innovació del Vehicle Autònom i Connectat (CIVAC).
El complex, batejat com Idiada 2, es construirà en uns terrenys entre els municipis de l'Arboç (Tarragona), Banyeres del Penedès (Tarragona), Castellet i la Gornal (Barcelona) i Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), segons ha explicat el Govern aquest dilluns en un comunicat.
"La voluntat del Govern és accelerar al màxim els treballs per tenir aprovat definitivament el PDU en dos anys i poder dur a terme les inversions necessàries perquè aquest centre d'innovació sigui una realitat", ha valorat Romero.
En aquest sentit, la licitació publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat estableix el termini màxim de presentació de les ofertes fins al 15 de gener del 2026.
Segons ha confirmat la consellera, Idiada 2 és una segona fase d'Idiada 1, "un projecte que funciona des de fa anys i que ha generat molta riquesa i ocupació", amb l'objectiu de crear un hub europeu pioner en recerca, desenvolupament, assaig i homologació de vehicles connectats i autònoms.