El Govern licita la construcció d'una rotonda al pas de la C-31 per Cunit (Tarragona)

TARRAGONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Territori de la Generalitat ha licitat les obres per construir una rotonda al pas de la C-31 per Cunit (Tarragona) per un import de gairebé 900.000 euros i un termini d'execució de 9 mesos.
En un comunicat aquest divendres, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que aquesta rotonda permetrà millorar la seguretat viària i la mobilitat de l'entorn, i afavorirà la canalització del trànsit.
També ha explicat que el departament té en fase de licitació les obres per implantar 3 sistemes semafòrics, 3 passos de vianants i 10 passos de vianants lluminosos en coordinació amb l'ajuntament del municipi, amb un pressupost previst de 300.000 euros.