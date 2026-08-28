El Govern i les diputacions catalanes signen un protocol de gestió forestal i prevenció d'incendis

Illa promet no retallar "ni un sol euro" en emergències i anuncia més gestió de boscos públics
OS DE BALAGUER (LLEIDA), 28 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i els presidents de les diputacions de Barcelona, Lluïsa Moret; de Girona, Miquel Noguer; de Lleida, Joan Talarn, i de Tarragona, Noemí Llauradó, han signat aquest divendres un protocol per millorar la gestió forestal de Catalunya i la prevenció d'incendis.
Han oficialitzat l'acord en la primera jornada de la V Reunió del Govern que celebra l'Executiu d'Illa en el seu conjunt aquest divendres i el dissabte al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer (Lleida), com a obertura del curs polític.
Es tracta d'un marc de col·laboració estable que ha de culminar en un conveni entre les administracions que se signarà en els propers 6 mesos i concretarà els àmbits d'actuació, els mecanismes de coordinació, les responsabilitats de les parts i els instruments de seguiment i avaluació.
Illa ha aplaudit la suma d'esforços entre les diferents administracions: "A Catalunya davant del foc actuem amb unitat i amb sentit de país", ha celebrat, assenyalant que no passa a tot arreu, i ha afegit que ho faran de la mateixa forma davant de les conseqüències dels aiguats dels últims dies al Camp de Tarragona.
I s'ha compromès a que a Catalunya no es retallarà "ni un sol euro" en emergències, en gestió forestal ni en prevenció, sinó que s'augmentaran els recursos i la col·laboració per fer front a les conseqüències del canvi climàtic que, ha criticat, altres administracions neguen que existeixi.
SUPORT ALS MUNICIPIS
La Generalitat i les diputacions i, per tant, els municipis, col·laboraran en gestió forestal sostenible dels boscos públics i privats, per aprofitar les capacitats tècniques, econòmiques i els operatius de cada administració, principalment pel que fa a facilitar recursos, assistència tècnica i interlocució als municipis, especialment als més petits.
Els principals àmbits que recull el protocol són la informació i els sistemes de dades, la planificació i la coordinació de les actuacions de prevenció, la prevenció d'incendis en la interfície urbana i forestal, la gestió forestal sostenible, la coordinació durant els períodes d'alt risc, la recuperació de les zones afectades, entre altres.
DE 610 A 2.000 HECTÀREES
En paral·lel, Illa ha anunciat que el Govern situarà com a política estructural la gestió dels boscos que són públics, i que "triplicaran" les hectàrees que gestionen anualment.
Ha explicat que aquest 2026 s'han tractat 610 hectàrees (el que equival a 850 camps de futbol aproximadament, o a la meitat de la superfície de l'Hospitalet de Llobregat, per exemple), i que es comprometen a gestionar anualment unes 2.000 (equivalent a 2.800 camps de futbol aproximadament, o a la superfície de Sabadell, per exemple).
EL PAPER DE LES DIPUTACIONS
En la seva intervenció, Moret ha celebrat la capacitat de suma en aquest àmbit de les diputacions i el Govern i ha destacat que el protocol aborda el "cicle sencer" en la prevenció d'incendis, des de la gestió forestal, a la coordinació entre administracions i a les accions a dur a terme per a l'extinció i recuperació.
Per la seva banda, Noguer ha defensat que aquesta eina busca posar ordre i "evitar la ferida" que suposen els incendis i que compti per a això amb el món local, i que la col·laboració permetrà retroalimentar-se de les coses que ja fan es fan bé des del Govern, les diputacions i els municipis.
Talarn ha sostingut que més enllà d'evitar que els boscos cremin, una de les prioritats ha de ser treballar els boscos perquè són "una oportunitat econòmica i social", per la producció de fusta o biomassa, i la seva conseqüent generació de llocs de treball.
I finalment Llauradó ha assenyalat que el combat dels incendis i de les conseqüències del canvi climàtic és un "repte global i de país", per la qual cosa la inversió ha de fer-se en l'extinció, però també en què no comencin els focs i a evitar que avançin i arrasin amb la violència amb la qual ho estàn fent últimament.