El Govern lamenta el tancament de la planta de Danone a Parets (Barcelona)

BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha lamentat l'anunci de Danone España d'iniciar un procés de diàleg que desemboqui en el tancament de la planta de Parets del Vallès (Barcelona) i ha mostrat el seu suport als 157 treballadors, han informat fonts de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat a Europa Press aquest divendres.

Danone España ha informat aquest divendres els treballadors que inicien aquest procés per negociar les condicions del tancament de la planta, a causa d'una reducció en les vendes dels productes que es produeixen a les instal·lacions.

El Govern ha assegurat que treballarà perquè el procés de diàleg "culmini amb el millor escenari possible" tant per a l'activitat industrial com per als llocs de treball.

Ha afegit que el conseller Roger Torrent; el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos; el secretari de Treball, Enric Vinaixa; el director general d'Indústria, Oriol Alcoba, i el director general de Relacions Laborals, Oscar Riu, es reuniran tant amb la direcció de l'empresa com amb el comitè d'empresa en els pròxims dies.

Ha subratllat que la indústria "és una prioritat absoluta del Govern" i ha assegurat que treballarà per, textualment, garantir la continuïtat industrial de la planta.