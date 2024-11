El Govern i Barcelona acorden construir 1.151 habitatges assequibles el 2025-2027

BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han acordat signar un conveni en un termini de 3 mesos per cofinançar, amb una aportació de la Generalitat de 22 milions d'euros, la construcció per part de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) de 1.151 habitatges assequibles a la ciutat en el període 2025-2027.

Així ho han acordat en la Comissió Mixta celebrada aquest divendres, en la qual la Generalitat s'ha compromès a aportar 88 milions d'euros per construir per part de l'Institut Català del Sòl (Incasòl) 637 habitatges a solars cedits per l'Ajuntament, han explicat en la roda de premsa posterior el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

En la reunió, la Generalitat s'ha compromès a adquirir les quatre finques que van quedar desertes en la subhasta per part de l'Hospital Clínic, i també han pactat, entre altres qüestions, elevar el topall de la taxa turística de 4 a 8 euros.