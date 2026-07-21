El Govern, l'ACM i la FMC acorden un segon període d'informació pública per al Plater

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat obrir un segon període d'informació pública del Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (Plater), informa aquest dimarts en un comunicat.
L'objectiu és incorporar les propostes rebudes durant l'actual procés d'informació pública i incorporar aquelles que siguin viables.
Aquest segon procés "permetrà al món local i també al conjunt de la societat comprovar com s'han tingut en compte les seves aportacions" i, si cal, fer noves al·legacions.
La Conselleria ha subratllat que "la participació pública és un dels pilars" de la redacció del Plater, per la qual cosa han habilitat eines i canals perquè els representants municipals puguin fer aportacions, modificacions o consultes.
La consellera Sílvia Paneque ha assegurat que és "una mostra més de la voluntat de diàleg i de consens" del Govern en l'elaboració d'aquest pla.