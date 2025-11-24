El Govern i l'abadia de Montserrat signen un protocol per millorar els accessos al parc natural

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, i l'abat de Montserrat, Manel Gasch, han signat un protocol per millorar la mobilitat d'accés a l'abadia i al parc natural de Montserrat, que cada any reben prop de 3 milions de visitants.
El document contempla la construcció i posada en servei d'un nou Aeri de Montserrat, a més de la millora de la mobilitat a través del ferrocarril, del Cremallera i de les infraestructures viàries d'accés a aquests mitjans de transport, informa la Conselleria en un comunicat aquest dilluns.
El protocol l'han signat el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz, i el gerent de l'Aeri de Montserrat, Héctor García.