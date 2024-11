El Govern i Junts es reuniran divendres en una primera trobada sobre els pressupostos del 2025

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat i Junts mantindran aquest divendres una primera reunió per abordar el projecte de pressupostos del 2025, trobada a la qual assistiran Mònica Sales, Antoni Castellà i Jordi Munell per part de Junts.

Així ho ha explicat el portaveu de Junts, Josep Rius, en una roda de premsa, en què ja ha marcat distàncies entre la voluntat del seu partit d'abaixar la pressió fiscal i el que recull sobre aquesta matèria el pacte d'investidura subscrit pels socialistes amb ERC i els Comuns.

Després dels primers 100 dies de govern de Salvador Illa, creu que s'han confirmat els pitjors pronòstics, i ha acusat el president català d'haver convertit la Generalitat "en una gestoria sense cap mena d'ambició nacional".

"AUTONOMISME I SUCURSALISME"

"Són 100 dies de color gris, autonomisme i sucursalisme", ha resumit Rius, que ha criticat que s'hagi reunit sis vegades amb el Rei i cap amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Creu que Illa encapçala un govern "feble" en mantenir-se, ara com ara, la incògnita de si tindrà majoria per aprovar els pressupostos de l'any vinent, i ha afegit que tampoc no coneixen encara en què consistirà el finançament singular, entre altres qüestions.