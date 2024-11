El Govern invertirà 4 milions d'euros per recuperar el 2026 el funicular de Gelida (Barcelona)

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha anunciat aquest dissabte la intenció de l'executiu d'invertir 4 milions d'euros per tornar a posar en funcionament el funicular de Gelida (Barcelona), amb la previsió de finalitzar l'obra a final de 2026.

Així ho ha defensat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que al seu torn ha manifestat "el compromís ferm del Govern de la Generalitat amb el funcicular", en l'acte de commemoració del centenari del mitjà de transport, inaugurat l'1 de novembre de 1924, segons informa la Conselleria en un comunicat.

Ha explicat que la Generalitat impulsarà la redacció dels projectes que recolliran les actuacions per reparar el sistema motriu i renovar la via, que es preveu que finalitzin l'estiu vinent, i així recuperar el servei del funicular per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Ha descrit que es tracta, textualment, de centenars de metros de distància i uns quants metres de desnivell: "Gelida té un funicular i és bo que siguem capaços de mantenir les coses que funcionen bé".

"Fa cent anys que funciona el funicular i cuidar amb detall les coses importants de casa nostra, em sembla que és marca de la casa", ha afegit.

100 ANYS DEL FUNICULAR

La consellera, acompanyada del president de FGC, Carles Ruiz, i de l'alcalde de Gelida, Lluís Valls, han commemorat el centenari amb la inauguració d'una exposició a l'Espai 1880 de l'Ajuntament del municipi.

La mostra repassa els 100 anys del funicular, del qual es va determinar el tancament provisional de la línia al maig de 2023, i es podrà visitar fins al 18 de novembre per conèixer el canvi que va suposar per als veïns el 1924 en connectar l'estació ferroviària amb el centre urbà del municipi.