El Govern invertirà 1,4 milions en obres d'emergència al litoral de Tarragona

TARRAGONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic invertirà 1,4 milions d'euros en obres d'emergència, arran de les borrasques continuades entre gener i febrer, a l'illa de Buda al delta de l'Ebre i la platja del Mas Mel a Calafell, situades al litoral de Tarragona, informa en un comunicat aquest dilluns.
La subdelegada del Govern a Tarragona, Elisabet Romero, ha manifestat la seva satisfacció pel treball continuat dels serveis tècnics "pendents en tot moment de recuperar i mantenir el litoral amb diversos projectes que afecten tota la costa", especialment després del pas de la borrasca Harry.
El temporal Harry va provocar el trencament del cordó litoral que separa el mar dels Calaixos de Buda, i va generar una obertura que va permetre l'entrada directa de l'aigua del mar al sistema llacunar interior, fet que suposa un "risc significatiu" per a l'equilibri ecològic de l'aiguamoll integrat a l'espai xarxa Natura 2000 Delta de l'Ebre.
Es calcula que es mouran uns 20.000 m3 de sorra procedent de la pedrera de Cap Salou del Port de Tarragona que es desplaçaran amb draga fins al delta, amb un termini d'execució de 6 mesos.
Pel que fa a Calafell, els temporals van provocar una pèrdua significativa de sediments i la desaparició de la platja seca, i en aquest cas els treballs s'iniciaran a l'abril i comportaran l'aportació d'uns 5.000 m3 de sorra.