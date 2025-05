El Govern inverteix set milions en millores de l'Eix Diagonal al Penedès (Barcelona)

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori de la Generalitat ha adjudicat per uns set milions d'euros les obres per millorar l'entorn de la C-15 (Eix Diagonal) entre Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), per ampliar i millorar la xarxa de camins agrícoles i de servei i per construir-hi vies ciclistes noves.

Les obres començaran aquesta primavera i duraran de cinc a deu mesos, segons el tram, informa la Conselleria aquest dissabte en un comunicat.

Consistiran principalment a adaptar els camins agrícoles per al pas de cotxes, tractors i bicicletes al llarg de l'àmbit d'actuació al voltant de la C-15, per afavorir la circulació segura de vehicles a motor i de bicicletes.

SÍLVIA PANEQUE

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que es possibilitarà el pas de maquinària agrícola i mobilitat activa en condicions de seguretat per l'eix de la C-15, "tant potenciant el vessant de mobilitat quotidiana com afavorint la creació de la xarxa cicloturística del Penedès".

Les obres permetran "afavorir la connectivitat local dels municipis per on transcorre aquest eix" i també facilitar la convivència dels diversos tipus de mobilitat, ha afegit.