El Govern inverteix 23 milions en un nou corredor de busos i bicis de Lloret a Blanes (Girona)

GIRONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dijous que invertiran 23 milions a millorar la mobilitat entre Lloret de Mar i Blanes (Girona) creant nous carrils per a busos i bicicletes, entre altres mesures.
L'actuació consistirà principalment en la implantació d'un nou carril a la GI-682 per potenciar els serveis de bus i d'un altre carril per a bicicletes, a més de mesures per millorar l'accessibilitat i la mobilitat dels vianants, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.
Paneque ha celebrat que el projecte transformarà el corredor de la carretera GI-682 i millorarà la connexió de totes dues ciutats: "És una actuació clau per a la mobilitat sostenible i activa de la Costa Brava sud", ha assenyalat la consellera.
Així, el departament ha aprovat tècnicament el projecte constructiu del corredor de bus ràpid Lloret de Mar-Blanes i, a partir de dijous, el sotmetrà a audiència pública a administracions i particulars interessats perquè puguin presentar al·legacions.
Un cop completada aquesta tramitació i s'aprovi definitivament el projecte, es preveu licitar les obres durant l'any vinent.