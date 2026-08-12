Publicat 12/08/2026 18:25

El Govern intensifica les actuacions contra pràctiques abusives en el sector vitivinícola

Imatge de raïms
GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -

La consellería d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha intensificat les inspeccions d'ofici amb l'objectiu de verificar el compliment de la normativa vigent i de prevenir possibles pràctiques abusives en les relacions comercials entre viticultors i empreses compradores de raïms.

S'han reforçat els controls sobre els contractes de compravenda de raïms destinats a l'elaboració de vi i de cava, i la seva adequació a la Llei 12/2013 de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, ha informat aquest dimecres el Govern en un comunicat.

Aquestes actuacions es produeixen a l'inici de la verema i responen al "malestar" que organitzacions agràries han expressat davant de possibles pràctiques abusives.

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