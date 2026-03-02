El Govern instal·la una planta solar per a la comunitat de regants de Benissanet (Tarragona)

TARRAGONA 2 març (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha finalitzat la instal·lació d'una planta fotovoltaica de 513 kWp a la comunitat de regants de Benissanet (Tarragona) per reduir els costos energètics dels agricultors de la zona.
Les obres es van iniciar el 16 de febrer i han suposat una inversió de 796.116 euros, cofinançats pel Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (Feader) i la mateixa comunitat de regants, que ha aportat el 30% de l'actuació, indica el Govern en un comunicat.
La comunitat gestiona un total de 352 hectàrees de regadiu repartides entre Benissanet i Miravet (Tarragona) a partir de l'aigua del riu Ebre, on es troba l'estació de bombament, que disposa de dos impulsors de 560 i 330 kW.