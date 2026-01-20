El Govern insta a "produir habitatge" i el Col·legi Notarial demana protegir el propietari

COLEGIO NOTARIAL DE CATALUNYA
BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Terrades, ha afirmat aquest dimarts que, més enllà del marc legal sobre l'habitatge, el focus s'ha de posar en la construcció, mentre que el degà del Col·legi Notarial de Catalunya, Alberto Marín, demana protegir els propietaris.
Ho han dit en la inauguració de la jornada 'L'impacte jurídic, notarial i social de la nova regulació d'habitatge a Catalunya', organitzada pel Col·legi Notarial de Catalunya per analitzar la llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i urbanisme, aprovada pel Parlament el passat 22 de desembre.
"La realitat és que no només hem de regular, sinó també produir habitatge i, per fer-ho, cal destinar-hi recursos", ha explicat Terrades, qui ha reconegut que, tot i que Catalunya ha liderat el disseny de polítiques públiques en les últimes dues dècades, ha afrontat deficiències en la seva aplicació pràctica, a parer seu.
Per la seva banda, el degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, ha afirmat que s'havia instal·lat una narrativa en què el propietari no tenia protecció.
No obstant això, ha celebrat que l'administració comenci a ser "conscient" de la necessitat de també protegir la propietat privada, la qual ha definit com el pilar fonamental dels drets de la persona i l'estímul econòmic que permet a una societat avançar, en les seves paraules.