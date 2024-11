El Govern iniciarà converses amb els procuradors la setmana vinent després del pacte amb els advocats

Espadaler diu que el centre penitenciari de la Zona Franca estarà "a punt" a finals del 2025

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha avançat que la seva conselleria encetarà converses amb els procuradors la setmana vinent per "dignificar" el torn d'ofici després de l'acord assolit amb els col·legis d'advocacia.

Ho ha anunciat durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament aquest dimecres, preguntat sobre l'acord per millorar el servei del torn d'ofici i d'accés a la justícia gratuïta per part del diputat del PSC Antoni Poyato.

En aquest sentit, el conseller s'ha referit a l'acord assolit amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocacia de Catalunya amb un augment de 8 milions d'euros per "fer accessible un servei de primer nivell com és el de la justícia".

Ha destacat que, per exemple, "fora la ciutat de Barcelona no hi havia cap tipus de remuneració per les guàrdies no presencials" i que és un aspecte que s'ha pogut cobrir amb l'acord.

ÚS DEL CATALÀ

"Estic segur que arribarem al mateix port amb els procuradors. És un col·lectiu més petit, però també treballarem en la mateixa direcció", ha conclòs Espadaler.

Fonts de la conselleria han explicat a Europa Press que la negociació amb els procuradors pretén equiparar-los amb els advocats després de l'acord assolit, i també tractarà l'ús del català en les tramitacions.

D'altra banda, en resposta a una interpel·lació del diputat de Vox Sergio Macián, Espadaler ha afirmat que el centre penitenciari de la Zona Franca estarà "a punt" a finals de l'any vinent.