El Govern inicia la vacunació de 370.000 animals contra la DNC a noves zones de Catalunya

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha iniciat la vacunació simultània contra la dermatosi nuclear contagiosa (DNC) de 370.000 animals a noves zones de Catalunya pertanyents a 22 comarques, informa en un comunicat aquest divendres.

La vaccinació es durà a terme a la Catalunya Central (Barcelona), el Pirineu i Aran (Lleida) i part de les comarques de Barcelona, el Penedès (Barcelona) i Lleida.

A més a més, preveu una nova zona de restricció de mobilitat en radis específics al voltant de la planta de destrucció de cadàvers de Térmens (Lleida) i dels escorxadors de boví "on hi ha més intensitat de moviment d'animals".

El procés es duu a terme de manera immediata i simultània a totes les comarques dins la zona de restricció, i es prioritzaran les explotacions amb animals de producció de llet i de carn.

La Generalitat ha recordat que no s'ha detectat cap altre cas des del 24 d'octubre i que a la zona afectada pels tres focus inicials, la cobertura de vacunació és de prop del 75% de les granges i animals.

