El Govern inicia "més de 100 actuacions" de reparació a les Terres de l'Ebre (Tarragona)

TARRAGONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha explicat que a partir d'aquesta setmana el Govern engegarà "més de 100 actuacions" a més de 10 municipis de les Terres de l'Ebre (Tarragona) afectats pels recents aiguats per reparar infraestructures malmeses, millorar l'accessibilitat i reposar espais.
En declaracions als mitjans durant una visita a la Ràpita (Tarragona) aquest dimarts, ha detallat que la majoria de les actuacions seran en aquest municipi, a més de Godall, Masdenverge i la Galera, amb 8 equips de la Generalitat que ja treballen "sobre el terreny", als quals s'hi sumaran 2 més.
Les actuacions previstes consistiran en la construcció de basses de laminació, l'ampliació de la secció de la llera dels rius, la protecció de talusos i millores als trams de riu danyats, entre d'altres.
"Vam dir que no miraríem de qui eren les competències, sinó que arreglaríem els camins fossin de la Generalitat o dels ajuntaments", i ha destacat el pla director d'actuacions que ha aprovat aquest dimarts el Consell Executiu per reduir el risc d'inundacions a les Terres de l'Ebre.
Concretament a la Ràpita, Dalmau ha detallat que el pont de Sant Josep, a l'entrada del municipi, s'haurà de demolir i construir de nou, una actuació que començarà d'aquí a menys d'un mes, i ja s'ha començat a construir un accés alternatiu per als vianants.
Preguntat per si entre les actuacions planificades es preveu l'expropiació d'edificis a zones inundables, ha dit que ara com ara la prioritat és garantir la seguretat de les infraestructures amb el mínim d'afectació als veïns, però que no descarten "cap de les opcions" que els alcaldes proposin.