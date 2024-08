El Govern inicia contactes amb ERC i Comuns per tenir els pressupostos "a punt" l'1 de gener

Preveu iniciar la tramitació parlamentària al novembre



BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha iniciat converses per pactar els pressupostos del 2025 i tenir-los "a punt" l'1 de gener, unes negociacions que es guiaran pels pactes d'investidura que el PSC va tancar amb ERC i els Comuns: "La voluntat és complir aquests acords lletra per lletra".

Així ho ha anunciat aquest dimarts la portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, després de la reunió del Consell Executiu del Govern al Palau de la Generalitat.

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Alícia Romero, ja ha tingut els primers contactes amb ERC i els Comuns per negociar els pressupostos, converses que s'aniran "aprofundint" en les properes setmanes per iniciar el nou any amb comptes aprovats.

PRESSUPOSTOS DEL 2024

Sobre els pressupostos del 2024, ha informat que, pels terminis de la seva tramitació, no era factible intentar aprovar-los, per la qual cosa les negociacions del Govern se centraran a tenir llistes per desplegar els comptes de l'any que ve des del mateix 1 de gener.

Ha observat que el projecte de pressupostos que el PSC havia pactat amb l'anterior executiu d'ERC "pot servir com a base" per a les converses dels propers mesos, però que el que marcarà les negociacions seran els acords d'investidura tancats amb republicans i els Comuns.

La previsió de l'executiu català és iniciar la tramitació parlamentària dels pressupostos del 2025 a principis del mes de novembre.

"PRIORITAT FONAMENTAL"

Paneque ha destacat que l'aprovació dels pressupostos és ara la "prioritat fonamental" del Govern perquè, apunta, sense els comptes no es podran finançar altres polítiques en matèries com a educació o recursos hídrics.

En quant al finançament singular que van pactar PSC i ERC, Paneque ha dit que la consellera Romero assumirà aquesta carpeta quan es tramiti el projecte de pressupostos del 2025, perquè el nou sistema, al seu judici, requerirà més temps, però ha recordat la voluntat del Govern d'assolir un nou sistema de finançament.