El Govern incorpora el Mirador 380 Búnquers a Garriguella (Girona) a la Xarxa d'Espais de Memòria

GIRONA 31 maig (EUROPA PRESS) -
El mirador de Garriguella (Girona), conegut com Mirador 380 Búnquers, així com els búnkeres situats sota el mateix, s'han incorporat a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, informa el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica aquest diumenge en un comunicat.
Aquest s'ha habilitat com un mirador museu, amb l'objectiu de preservar i posar en valor la denominada Línia P, una infraestructura militar construïda en els Pirineus entre 1944 i 1957 com un sistema de fortificacions defensives i de la qual aquests refugis formen part.
El conseller del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va protagonitzar aquest dissabte l'acte de senyalització i resignificación del mirador, acompanyat de l'alcaldessa de Garriguella, Raquel Salas, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.
"Fer accions com aquesta és posar la memòria al servei del seu vertader objectiu: el mai més", va sostenir Espadaler durant l'acte, mentre que Salas va subratllar que el projecte en una oportunitat per donar a conèixer el municipi, que compta amb la major densitat de búnkeres de Catalunya, i Noguer que contribueix a dignificar un patrimoni desconegut i convertir-ho en un element de dinamització cultural i territorial.
També s'ha situat en el mirador l'obra 'Pedra dels búnquers' de l'arquitecta Adela Geli-Anticó, que recrea la topografia de Garriguella i permet visualitzar el sistema defensiu que va motivar la construcció dels refugis, senyalitzats en l'obra.
En paral·lel s'està rehabilitant un dels búnkeres situat prop del mirador i que en una segona fase passarà a formar part del recorregut i el conjunt museístic del projecte.